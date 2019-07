“صحة المؤقتة” تطالب المستشفيات بالتواصل مع “الطوارئ” لتقديم العلاج للمصابين

المتوسط:

قامت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، بإدانتها لما وصفته بتكرار العمل الإرهابي الجبان، الذي تقوم به أيدي الخونة والمجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون بمدينة بنغازي.

وأفادت الوزارة، إلى أن هذا العمل الإرهابي في مقبرة الهواري طال المواطنين، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى، تتفاوت حالاتهم بين المتوسطة والحرجة، مطالبة كافة المستشفيات بمدينة بنغازي وما جاورها، بالتواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان الوزارة لسرعة تقديم الخدمة، مؤكدة أنها على تواصل مع الجميع للاطمئنان على أوضاع الجرحى.

