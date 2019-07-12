المجموعات المسلحة تتسبب في إيقاف عمل حقول الآبار وإنقطاع المياه

قالت منظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي، إنه “لم يمر سوى يوماً واحد على عودة المياه لمدينة طرابلس بعد حادثة اقتحام مسلح لمحطة الكهرباء الرئيسية لحقول آبار مياه الحساونة وإجبار المشغلين على قطع التيار الكهربائي عن الحقل الجنوبي والشمالي حتى عادت من جديد مجموعة مسلحة مساء يوم الامس الخميس 2019/07/11 لإجبار المشغلين بمحطات الكهرباء الرئيسية رقم (2,1) على قطع التيار الكهربائي عن كافة الحقول (الشرقي ، الجنوبي ، الشمالي) والمطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب بعد إنقطاعه لأكثر من يومين والعدالة في طرح الاحمال بين المدن كافة.

وأضاف بلاغ للجهاز أن هذا التصرف “أدى إلى توقف ضخ المياه من حقول الآبار وبالتالي إنقطاع المياه اليوم الجمعة 2019/07/12م. عن مدينة طرابلس ومن بعد ذلك مدن المنطقة الوسطى ومدينة الشويرف”.

وأشار البلاغ إلى أنه “تمت إحاطة مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية ووزارة الداخلية للشؤون الامنية بحكومة الوفاق في اجتماع عقد بالأمس الخميس صباحاً بتاريخ 2019/07/11م بوجود تهديد بإيقاف ضخ المياه لمطالب فئوية وبخطورة الموقف الذي سيترب عنه إنقطاع المياه”.

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