اللواء الحاسي: الموجة الثانية من عملية “طوفان الكرامة” ستكون الحاسمة

ليبيا – قال آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي إن القوات المسلحة أحرزت تقدماً مهماً في محاور القتال قبل أن يطلق المرحلة الثانية من عملية “طوفان الكرامة” والتي ستكون مرحلة حاسمة في اتجاه تأمين العاصمة وطرد ميليشيات المرتزقة والإرهابيين منها.

اللواء الحاسي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” الإماراتية اليوم الجمعة أن القوات المسلحة في حالة جهوزية تامة لتنفيذ أوامر القيادة العامة وأن كل تأخير يسجل الهدف منه مزيد ضمان تحقيق الهدف النهائي بأقل قدر ممكن من الخسائر.

ولفت آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية إلى أن الجيش الوطني يرفض أن تسقط قطرة دم واحدة من المدنيين كما يعمل على المحافظة على سلامة المؤسسات وعدم تعريضها للتخريب من قبل الميليشيات.

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