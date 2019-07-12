الشلوي: تفجير الهواري الارهابي يشير إلى وجود بعض الخلايا النائمة داخل مدينة بنغازي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب فرج الشلوي إن استهداف جنازة قائد القوات الخاصة السابق اللواء خليفة المسماري تشير إلى وجود بعض الخلايا الإرهابية داخل بنغازي وتحرك بعض منها لاستهداف بعض القادة الموجودين عند حضور جنازة المسماري.

الشلوي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الأخبارية” أمس الخميس أن العمليات الإرهابية للمليشيات عند المقبرة تشير إلى رغبتها في تنفيذ أهدافها دون أي مراعاة لأي حرمات.

وأضاف أنه حتى لو كانت تلك الأماكن هي بيوت الله فلا يتورع هؤلاء الإرهابيون من استهدافها ، مشيراً إلى أنه قبل دخول الجيش لمدينة درنة كان الإرهابيون يقومون بعمليات الذبح لمعارضيهم في ساحة المسجد بعد صلاة العصر.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الإرهابيين ينفذون أحكامهم عبر إرهاب الناس.

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