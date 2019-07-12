المستشار صالح يدين تفجير مقبرة الهواري الارهابي ويطالب الحكومة المؤقتة بمحاسبة المقصرين

ليبيا – دان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي أثناء تشييع جثمان الراحل اللواء خليفة المسماري آمر القوات الخاصة السابق و الذي راح ضحيته 5 قتلى و25 عشرين جريحاً.

المستشار صالح أعرب في بيانه والذي تلقى المرصد نسخة منه عن استنكاره لهذا العمل الذي وصفه بـ”الجبان” ونفذته أيادي الإرهاب المرتجفة المهزومة.

وطالب صالح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف بالإشراف والمتابعة المباشرة للتحقيقات في الحادثة للوصول إلى الأيادي الأثمة من الخلايا النائمة من الإرهابيين الذين تحررت منهم المدينة والتي تقف وراء هذا العمل الإرهابي ومُحاسبة جميع المقصرين والمتراخيين من الأجهزة الأمنية.

وتقدم رئيس مجلس النواب في ختام بيانه بالتعازي والمواساة القلبية لأسر الضحايا وذويهم سائلاً المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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