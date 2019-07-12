اللواء القطعاني: ننتظر تعليمات القيادة العامة للحسم النهائي وتحرير طرابلس

ليبيا – كشف آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش اللواء علي القطعاني أمس الخميس عن سير العمليات العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

القطعاني قال في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية إنه في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش لتنفيذ المرحلة الثانية بجميع خطواتها للوصول للهدف الأكبر وهو الحسم النهائي لتحرير العاصمة.

وأضاف :”بالنسبة لسير العمليات العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس التي يقودها الجيش الوطني ضد المليشيات والمجموعات الإرهابية المارقة ودواعش المال العام وتنظيم داعش، المرحلة الأولى تمت بنجاح تام والتي رسمت على خطوتين الخطوة الأولى وهي تقدم القوات المسلحة واحتلال المناطق المعدة مسبقاً وفقا الخطة والتعليمات التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية”.

وأردف :”الخطوة الثانية هي استنزاف العدو والسيطرة التامة على المواقع وتجنب وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، فضلا عن الخسائر المادية في المنشآت المدنية وعدم السماح للإرهابيين والمليشيات الفرصة في تدمير المدينة”.

ونوّه القطعاني على أن ثقته كبيرة في قيادة الجيش بقياده المشير خليفة حفتر ومعنويات قوات الجيش عالية جداً لأنها تقاتل من أجل الوطن ورجوع الأمن والأمان للمواطن.

وأشار إلى أن المليشيات والعصابات الإرهابية المتواجدين في طرابلس يقاتلون من أجل المصالح الشخصية ومن أجل المناصب والمكاسب وهذا هو الفرق بين القوات المسلحة والإرهابيين،موضحاً بأن الجيش له قضية يقاتل من أجلها ألا وهي الوطن وهم ليست لهم قضية وهذا ما بينته انتصارت الجيش المتكررة عليهم،متابعاً:” ونحن نحمل في صفوفنا أبناء الوطن الواحد من شرق البلاد إلى غربها وجنوبها الحبيب حب الوطن والذود بالروح والدم في سبيله”.

وحول سؤال على البدء في المرحلة الأخيرة أو الثانية لحسم المعارك العسكرية في طرابلس قال القطعاني :”الآن نحن في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش لتنفيذ المرحلة الثانية بجميع خطواتها للوصول لهدفنا الأكبر وهو تحرير العاصمة والحسم النهائي”.

وإستطرد:”فيما يخص المجموعات الإسلامية المتشددة لدينا الكثير منهم أسرى ولغرفة العمليات رؤيتها في عرضهم على وسائل الإعلام المتلفزة والمسموعة إن أرادت ذلك”،مشيراً إلى أن للقوات المسلحة بقيادة المشير حفتر حاضنة شعبيه كبيرة جداً بالعاصمة طرابلس وتطالب بالجيش لأنها ذاقت الأمرين بسيطرة المليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية من جهة و دواعش المال من جهة ثانية.

آمر اللواء 73 مشاة إختتم حديثه بالقول :”إن القوات المسلحة هدفها تحرير ليبيا من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها وعودة الاستقرار وهيبة الدولة الليبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية