انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الوسطى

أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة اليوم الجمعة عن توقف امدادات المياه إلى طرابلس.

وقالت إدارة الجهاز إن مجموعة مسلحة أجبرت المشغلين بمحطات الكهرباء الرئيسية على قطع التيار على المحطة رقم واحد واثنين مساء الخميس ما أدى إلى توقف كافة الحقول الشرقية، والجنوبية، والشمالية.

وطالبت المجموعة المسلحة التي قطعت الكهرباء عن محطات النهر بإعادة الكهرباء لمناطق ومدن الجنوب، وطرح الأحمال بعدالة بين كافة المدن؛ ليتوقف نتيجة لهذا الإجراء ضخ المياه من حقول الآبار وإنقطاعها اليوم الجمعة عن مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى إلى جانب مدينة الشويرف.

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