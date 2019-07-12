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الجيش الوطني يواصل الزحف نحو العاصمة طرابلس.. وقادة بالوفاق يستعدون لمغادرة ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد الجيش الليبي أنه يواصل تقدمه على جميع محاور القتال بضواحي طرابلس، مشيراً إلى أن بعض قادة الميليشيات وأعضاء فى حكومة «الوفاق» يجهزون أنفسهم لمغادرة البلاد، فيما استهدف هجوم إرهابى قادة للجيش فى مدينة بنغازي أثناء تشييع جثمان قائد عسكري.

وقال المركز الإعلامي لـ«عملية الكرامة» إن قادة للميليشيات وأعضاء بـ«حكومة السراج» يعدّون العدّة لمغادرة ليبيا، عقب تحليق طائرات حربية فى سماء العاصمة، مضيفاً، فى بيان: «القوات المسلحة لن تتراجع عن مهمتها».

وأعلن المنذر الخرطوش، المسئول الإعلامى باللواء 73 مشاة بالجيش الليبى، إحراز القوات تقدماً فى محور خلة الفرجان جنوبى العاصمة، مضيفاً: «نؤمّن محاور منطقة الفرجان ومطار طرابلس الدولى وجسر المطار والأحياء البرية بالكامل، ولا وجود للميليشيات».

وأكد على القطعانى، آمر اللواء 73 مشاة بالجيش الليبى، أن قواته فى انتظار تعليمات القيادة العامة لتنفيذ المرحلة الثانية، وصولاً إلى الحسم النهائى لمعركة العاصمة، وتابع: «هدفنا تحرير كامل الأراضى الليبية، وإعادة الأمن للمواطن».

وأعرب عضو مجلس النواب، عيسى العريبى، عن تفاؤله بالمبادرة التى تعتزم الحكومة المصرية إطلاقها لحل الأزمة الليبية، وقال إن «اجتماعاً سيُعقد بالقاهرة يضم أعضاء مجلس النواب، مطلع الأسبوع المقبل، لإنتاج مبادرة برلمانية برعاية مصرية»، واصفاً الاجتماع بأنه «خطوة جيدة».

من ناحيتها، أعربت لجنة الاتحاد الأفريقى الخاصة بليبيا، عن قلقها إزاء التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى، وعرضت إرسال موفد خاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، فيما أكدت مصادر ليبية انفجار سيارة مفخخة فى «بنغازى»، تزام مع تشييع جثمان الجنرال خليفة المسمارى، الذى توفِّى قبل يومين نتيجة مرض مزمن، كما أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة تفكيك خلايا نائمة كانت ترتب لأعمال تخريبية فى شرق ليبيا.

المصدر/ الوطن المصرية

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • غادروا غادروا طرابلس فاضية تفضلوا و منصة الساحة الخضراء تراجي في القايد الجديد ليعلم الجماهير معنى الوطنية

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    • انا من ثوار 17 فيراير الذين ثاروا على الطاغية . الجماهيرية افضل منكم ايها الزنادقة وافضل من لقطاء المليشيات . كنت اكره القذافي اما الان وصل كرهي له الى الحقد لانه لم يبيدكم بل وسلم قيادتكم الى المعتوه سيف الذي جلبوا من اماكن الارهاب في العالم حتى خربتم ليبيا . ولكن قيظ الله الان المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر لانهاء دولتكم كما انهاكم السيسي في مصر

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  • من حسن حظك ياطارق يابن الحاج عمر ان الجيش الوطنى هو من سيحمى المصاريت من انتقام ابناء المدن الليبية التى عانت من مذابحهم الاجرامية ولا الجيش الوطنى مؤسسة تعمل فى اطار القانون ستقدمه للمحاكمة العادلة وكنت اتمنى ان تعلق عائلتك على اعمدة مصراطة مع كل الخونة والعملاء لتركيا وقطر اما الحيوان صوان فسيهرب كمرشده فى ملابس نسوان حيث تم القبض على مرشد عام الاخوان الوضيع محمد بديع وهو يرتدى النقاب وهو غبى لان من ساعدته فى لبس النقاب مخبر شرطة

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  • احسنت يا اخ عبدالحكيم فاليوم مصر بدون خوان مفلسين تعيش فى امان وتنظم كأس الأمم الافريقية وترأس الاتحاد الافريقى ولم تفلح تركيا ولا قطر ومن ورائهم اسرائيل فى تفتيت الجيش المصرى وبالتالى سقوط كل الدول العربية فى قبضة المليشيات الارهابية وكنا راينا الصادق الغريانى فى مكة او المدينة ومعهه الشيعة يلطمون ويسبون ام المؤمنين السيدة عائشة وخيرة صحابة رسولنا الكريم سيدنا ابوبكر وعمر ابن الخطاب فالشيعة والاخوان من الفرق الضالة التى تعتمد على الغاء العقل ليكون اتباعها دمية فى يد دجال يسموه مرشد عكس طببعة الاسلام الذى يحترم العقل ويامرنا بتدبر القرآن الذى يخاطب قوم يعقلون واولى النهى وقوم يتفكرون وامر الله عز وجل رسولنا الكريم المعصوم من الخطأ بان بستمع الى اراء الاخرين بقوله تعالى وشاورهم فى الامر ورينا الفاروق عمر بن الخطاب يقول اصابت امرأة واخطأ عمر .فهل سمعتم ان احدا من المقربين لاى مرشد خالفه فى الرأى ام انه بتعامل مع اتباعه على انه اله معصوم من الخطأ فاين عقول من ينتسبون الى الاسلام ويتبعون شيطان ضال لن ينفعهم يوم الحساب كل اتيه يوم القيامة فردا

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