اخبار ليبيا الان

مساع لترميم كنيستين أثريتين تعرضتا للتخريب في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

على ساحل البحر المتوسط في ليبيا ما زالت بقايا ميناء قديم قائمة في المكان، من بينها كنيستان قديمتان دشنتا خلال الحكم البيزنطي لنشر الديانة المسيحية في ربوع البلاد، لكنهما دمرتا بسبب الأحداث الأخيرة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك