مساع لترميم كنيستين أثريتين تعرضتا للتخريب في ليبيا

على ساحل البحر المتوسط في ليبيا ما زالت بقايا ميناء قديم قائمة في المكان، من بينها كنيستان قديمتان دشنتا خلال الحكم البيزنطي لنشر الديانة المسيحية في ربوع البلاد، لكنهما دمرتا بسبب الأحداث الأخيرة في ليبيا.

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