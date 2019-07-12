الرعيض يجتمع بالقنصل التركي في مصراته

عقد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة مصراتة محمد الرعيض اجتماعا موسعا يوم الخميس مع القنصل التركي في ليبيا “قوركان أقور”.

تطرق الرعيض إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك وتسهيل إجراءات سفر رجال الأعمال الليبيين إلى تركيا، من جانبه أشاد أقور بأهمية المعارض التجارية في البلدين لما لها من إمكانية التعريف بالنشاطات الصناعية.

وكان الرعيض قد استقبل في يونيو الماضي السفير الإيطالى لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، والوفد المرافق له وأكد الرعيض خلال اللقاء على جهود إيطاليا المبذولة لدعم الشعب الليبي اقتصاديا، مشيرا إلى حجم الفرص والإمكانيات الاستثمارية في مدينة مصراتة خاصة وليبيا بشكل عام كما أبدى السفير إعجابه بالمدينة وأنشطتها التجارية وما تتميز به من نشاط اقتصادي.

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