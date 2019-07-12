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“العمل” تبحث توظيف العاطلين المسجلين لديها

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين الخميس في اجتماع مطول مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سبل تعزيز التعاون وأهمية مراجعة بعض الوظائف في المؤسسة، والتي لا تتطابق شهادات أصحابها والوظائف العاملين بها.

وشدد الأمين على دور المؤسسة في توفير فرص للباحثين عن العمل عبر الشركات الوطنية التابعة لقطاع النفط، وتأتي هذه الخطوات في إطار محاولات وزارة العمل لإيجاد حلول للعاطلين المسجلين في مكاتب الوزارة وتوفير فرص لهم.

وكان رئيس إدارة التدريب والتكوين المهني في وزارة العمل والتأهيل رمزي كشادة قد قال في تصريحات سابقة لـ 218، أن الوزارة شرعت في عقد مرحلة جديدة من الاجتماعات مع منظمة “GIZ” الحكومية الألمانية لمتابعة إنشاء مشروعات تنموية في عدد من البلديات في إطار توفير فرص عمل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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