المغربي: تركيا والوفاق تشتريان الذمم للقيام بأعمال تخريبية في بنغازي

قال عضو مجلس النواب إدريس المغربي إن عملية التفجير الإرهابي التي وقعت بمقبرة الهواري كانت تستهدف ضباطا وقيادات بارزة من القوات المسلحة، مشيرا إلى أن تركيا وحكومة الوفاق تشتريان أناسا ذوي ذمم رخيصة للقيام بأعمال تخريبية في مدينة بنغازي.

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