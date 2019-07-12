بنسودا لـسيالة: نتابع ملف قصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء

أجرى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا بالمدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا لمتابعة رسالة بشأن القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين ببلدية تاجوراء. وأكدت بنسودا خلال الاتصال على حرصها الشديد على إدانة الواقعة وأنها باشرت فعلا باتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص مطالبة بتعاون الحكومة الليبية معها وتبادل المعلومات لضمان عدم الإفلات من العقاب، مشيرة إلى تعاونها التام مع حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد

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