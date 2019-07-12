الوطنية لحقوق الإنسان تدين التفجير الذي وقع بمقبرة الهواري

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع بسيارة مفخخة في مقبرة الهواري بمدينة بنغازي، وذلك أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري، والذي أوقع قتلى وجرحى،

واعتبرت اللجنة أن هذه العملية الإرهابية دليل آخر على ما تعانيه ليبيا من خطر الإرهاب والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تمثل خطرا وتهديدا كبيرين على الأمن والاستقرار والسلم الوطني والاجتماعي في ليبيا، مجددة تأكيدها على أن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة تسهم في انتعاش الإرهاب من جديد.

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