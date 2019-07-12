الناظوري معلّقا عن تفجير الهواري: هذه الأعمال الجبانة لن تحط من عزائم القوات المسلحة

أعرب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري، عن إدانته للعمل الإرهابي الغادر الذي وقع بمقبرة الهواري في بنغازي أمس الخميس، أثناء مراسم دفن اللواء خليفه المسماري، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

وقال الناظوري في بيان له، “إنه وإذ يتقدم بالتعازي لأسر الشهداء، فهو يؤكد أن مثل هذه الأعمال الجبانة والتي تستهدف الآمنين وتهدد السلامة العامة لن تحط من عزائم القوات المسلحة ولن تؤثر قيد أنمله في استمرار التقدم وتطهير البلاد من هذه الجماعات التي تستخدم أقذر الأساليب في حربها لهذا البلد العظيم وشعبه، تقبل الله شهدائنا وشفى الله جرحانا وكان هو وحده خير سند لنا في تحقيق النصر الكبير الذي بات وشيكا”

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