الزائدي: ليس بعد التحتِ تحتُ

دعا أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، الشعب الليبي بشكل عام والشباب بشكل خاص إلى الخروج سلميا للرفض الظلم.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “فبراير ثورة الشباب !! وأحلام الابراج !! حققت أهدافها !! الغرب والجنوب الليبي، بلا ماء، وبلا أمن، وبلا كهرباء، وبلا وقود، وبدون سيولة. لكنها ملئة بحوريات المفتي، وقبور الشباب الذين قدموا قرابين لإشباع نهم حفنة من اللصوص في السلطة والمال، ومملؤة بخطابات شيوخ الضلالة الممجوجة، وجعجعات دوغة وجوقته من أبواق الإخوان!! لقد نال هذا الشعب ما لا يحتمل من صنوف القهر والإذلال والإهانة، وهو يلوذ بالصبر المهين، ويتحمل ما تئن الجبال من ثقله، ولم يعد مجال للمزيد!! ايها الشعب الليبي، يا شباب ليبيا، لقد حان الموعد فأخرجوا سلما ترفضون الظلم وانفروا مع جيشكم تزيحون الباطل، فليس بعد التحتِ تحتُ”.