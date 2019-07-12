فيديو | قبائل ورفلة والعواقير تصدر بياناً مشتركاً عقب لقاء إجتماعي بمنزل القطراني في الأبيار

ليبيا – قام وفد من مشايخ وأعيان قبيلة ورفلة، بكافة تركيباتها الإجتماعية من شرق وغرب وجنوب ليبيا، بتقديم واجب العزاء والمواساة لقبيلة العواقير بكافة تركيباتها الإجتماعية وأهل مدينة الأبيار وضواحيها في فقيدتهم والدة النائب علي القطراني ، العضو المستقيل من المجلس الرئاسي.

ووفقاً لبيان تلقت المرصد نسخة منه من تجمع ورفلة في المنطقة الشرقية ، يأتي هذا في إطار التواصل والمواساة بين القبائل الليببية ، وبعد إفتتاح لقاء العزاء بآيات بينات من القرآن الكريم، أُلقيت عدة كلمات بالمناسبة .

وقد ألقى هذه الكلمات عن ورفلة، بطلب من مشايخ القبيلة، كل من د. عارف علي النايض والنائب بمجلس النواب علي السعيدي وهو من قبائل ورفلة بالجنوب وكذلك خالد كشكر د. محمد العلام .

ومن جهته تحدث النايض بداية عن العلاقات التاريخية ووشائج القربى وصلة الرحم بين القبيلتين قبل أن يتحدث عن مايجري عن الساحة السياسية بما في ذلك الحصار المالي الذي تفرضه حكومة الوفاق على الشرق والجنوب رغم كونهما منابع النفط وكذلك على المدن الموالية للجيش في الغرب كترهونة وصبراتة وصرمان وغيرها مؤكداً بأن عائدات هذا النفط لازالت تذهب لتمويل الإرهاب الذي يقاتله الجيش كما أكد بأن جماعتا الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة ومليشياتهم سيهزمون في معركة طرابلس عاجلاً أم آجلاً على يد القوات المسلحة بالقيادة العامة التي قال بأنها لملمت شتات الجيش وصنعت مؤسسة عسكرية إلف عليها كل العسكريين .

أما العواقير فقد تحدث نيابة عنهم الشيخ علي التب والشيخ يوسف العبار والشيخ مفتاح اللواطي ، وفي ختام اللقاء ألقى الجانبين بيان إدانة مشترك باسم قبائل ورفلة والعواقر أعربوا فيه عن رفضهم الهجوم الإرهابي الذي ضرب مقبرة الهواري أمس الخميس أودى بحياة 5 أشخاص مقدمين التعازي لذوي وقبائل الضحايا .

المرصد – متابعات

صور اللقاء :

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