معلقا على جفاف خزان القرضابية.. الهلالي: آن لمروة ان تحتفل وتمد قدميها

أعرف الصحفي على الهلالي، عن قلقه الشديد تجاه ظاهرة جفاف أكبر خزانات النهر الصناعي العظيم في مختلف المناطق الليبية.

وعلق الهلالي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان (إبحار في ذاكرة تندب على مستقبل ناله العبث واطل خلاله شبح الجفاف، آن لمروة ان تمد قدميها وتحتفل)، قائلا “حين اعلن الليبيون ذات عصر كانوا هم السادة فيه عن تحويل احلامهم الى حقائق، ذهل العالم .. وتلك المرة بشكل حقيقي وتكلم عنه الفلاسفة والاكاديميون وتدارسوا ماسيقدم عليه الليبيون .. فقد رأي غالبيتهم ان ما يحضرون له وما يتداولونه من خلال اعلامهم واقروه في مؤتمراتهم الشعبية ليس الا حلما بعيد المنال او بالأحرى هو (المستحيل) .. تساؤلات بدت تطرح في برامج ودراسات في دول غربية وعربية .. هل يتحقق حلم ذلك الشعب الذي لم ينل من العلم الا قليلا نتيجة الاستعمار الذي توالى عليه من الترك الى الطليان الى الانجليز الى الامريكان. هل يحققها الشعب الليبي الذي – قالوا في اعلامهم عنه انه يحلم أكثر من قدرته؟ وبدأ المشوار في تحقيق أكبر انجاز اعتبرته أوساط علمية بعد تحققه بأنه آخر محاولة تاريخية جادة لإنقاذ الحياة .. وبدأت رحلة بناء النهر الصناعي العظيم الذي ساهم فيه كل الليبيون وتحرك اعلام العالم ليحاول ان ينال من عزيمة الشعب ويحبط الهمة التي انطلق بها قيادة وشعبا .. وخرجت تلك الصحفية (مروة) لتشكك وتحاول أن تصنع لنفسها اسما من خلال الحديث عن هذا المنجز الحلم وتشكك فيه وتنال منه .. وكتبت مروة وقالت ما قالت في حلم هذا الشعب .. سنوات من العمل المتواصل صارت فيها ليبيا كلها ورشة عمل لإنجاز مشروع النهر الصناعي العظيم وعزيمة لم تفتر ثانية واشراف من الرجل الذي اصر على مقارعة المستحيل لإنجازه حتى تم الاحتفال في كل المدن بوصول المياه وقطع دابر العطش والجفاف .. وكانت مروة حينها تقرأ بشكل عملي الرد على هرطقتها التي كانت تسوقها ضد المشروع .. وأسقط في يدها فها هي المياه تندفع في كل المدن وتحيلها خضارا وتتراجع امامها فلول اليباس”.

وتابع الهلالي، “بعد سبع عجاف نالت من ليبيا واهلها توالى خلالها انهيار المؤسسات وتضعضعت الاحوال وانتهى ما كان موجودا بدأ بالسيادة ولم يقف عند الكهرباء حل الدور على هذا المشروع ليتراجع امام الجفاف في معزوفة العجاف التي بدأت مسيرتها بالقضاء على كل اشكال الحياة في بلد لم يعد يعرفه اهله.. وبعد ان حقق ابناؤه احلام اعدائهم التي عجزوا بكل جبروتهم عن تحقيقها.. وبعد جفاف كبريات خزانات النهر الصناعي العظيم في مختلف المناطق آن لمروة ان تحتفل وتمد قدميها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية