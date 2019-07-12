المؤقتة عقب تفجير الهواري: باشرنا جمع الاستدلالات اللازمة للقبض على الجناة

أدانت الحكومة المؤقتة بأشد عبارات الإدانة والاستنكار التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المشيعين لجنازة اللواء خليفة المسماري إلى مثواها الأخير بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان أصدرته، “إن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تهدف لبث صورة تعكس غير حقيقة الاستقرار والأمن الذي تنعم به مدينة بنغازي التي تم تطهيرها على أيدي قواتنا المسلحة من قبضة الجماعات الإرهابية التي عاثت فيها فسادا وقتلا وتدميرا، وإن قواتنا الأمنية التي تواصل ليل نهار على تأمين البلاد والعباد من خلال اجتثاث الخلايا النائمة ومحاربة الجريمة وحماية ظهر الجيش، لن تثنيها مثل هذه الأعمال الجبانة عن الاستمرار في تقديم واجبها تجاه الوطن والمواطن وأمنه وكرامته”، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت في مراجعة كاميرات المراقبة وجمع الاستدلالات اللازمة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

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