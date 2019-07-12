الحاسي: قواتنا جاهزة لتطهير طرابلس

تواصل قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، تقدمها في جميع المحاور القتالية جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية عبد السلام الحاسي، في تصريحات صحافية، أن المرحلة الثانية من عملية “طوفان الكرامة” ستكون مرحلة حاسمة في اتجاه تأمين العاصمة وطرد ميليشيات المرتزقة والإرهابيين منها، مشيرا إلى جاهزية القوات المسلحة التامة لتنفيذ أوامر القيادة العامة.

وأوضح الحاسي، أن الجيش يعمل على المحافظة على سلامة المؤسسات وعدم تعريضها للتخريب، كما يرفض أن تسقط قطرة دم واحدة من المدنيين، قائلا “كل تأخير يسجل الهدف منه مزيد ضمان تحقيق الهدف النهائي بأقل قدر ممكن من الخسائر”.

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