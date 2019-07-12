القريو: لقد نُزعت هيبة الدولة وسقطت

استنكر المستشار الإعلامي لؤي القريو، حالة تردي الأوضاع الأمنية والسياسية والمعيشية في ليبيا.

وقال القريو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “المليشاوي أقوى من رجل الأمن في ليبيا وأكثر نفوذاً ودعماً مادياً ومعنوياً، وبعض المواطنين اليوم يلجأن للكتيبة لتقديم الشكاوى بدلاً من مراكز الشُرطة التابعة للدولة إذا كانت الأخيرة موجودة، لقد نُزعت هيبة الدولة وسقطت”.

المليشاوي ~ آقوى من رجل الآمن في ليبيا وآكثر نفوذاً ودعماً مادياً ومعنوياً ، وبعض المواطنين اليوم يلجاءون للكتيبة لتقديم… Posted by Louay Elgreu on Friday, July 12, 2019

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