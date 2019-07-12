شندب معلقا على تفجير الهواري: أين سيكون الخرق الثالث

وصف الصحفي اللبناني علي شندب، التفجير الذي أمس الخميس استهدف المشيعين بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي، والذي أوقع أربعة قتلى و28 جريحًا بينهم مدنيون، بالـ “خطير”.

وقال شندب، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “تفجير تشييع جنازة بنغازي اليوم خطير في مكانه وأهدافه لأنه يدلل على احتمال وجود خرق جدي بمكان ما من الجيش العربي الليبي، إلى وجود خلايا متربصة بدقة متناهية في تنفيذ عملياتها وعملية اليوم نجحت مكانيا وفشلت في تحقيق اهدافها في قطف بعض الرؤوس الكبيرة وازاحتها عن المشهد”.

وتابع في تغريدة أخرى، “يبقى السؤال من هو “حاسي” مقبرة الهواري في بنغازي، وأين سيكون الخرق الثالث، وهل بات على خليفة حفتر ان يتحسس وضعه؟”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

