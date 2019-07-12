الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الجمعة أن درجات الحرارة مازالت معتدلة على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية ، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على باقي المناطق.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع إحتمال ظهور شبورة أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية الى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ،تتحول تدريجيا يوم الأحد الى جنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 – 33 ) مْ على المناطق الساحلية ،وما بين (36-40) مْ على الدواخل وتسجل إرتفاع يوم الأحد على أغلب المناطق .

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب ، مع ظهور شبورة مائية اثناء أخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وبنغازى والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 30 – 3 3 ) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، وما بين ( 40 – 43 ) مْ على جالو والجغبوب.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الأتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين ( 41 – 47 ) مْ.

وعلى مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية والرياح متغيرة الأتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين ( 41 – 45 ) مْ .

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