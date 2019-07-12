السرية الأولى إسناد بمدينة الرجبان تواصل حربها على المهربين.‎

كلفت السرية الأولى إسناد بمدينة الرجبان بقطع الطريق على مهربي الوقود والهجرة غير الشرعية بتأمينها الطريق الرابط العزيزية وازن وتحديدا من منطقة الرجبان الى منطقة شكشوك مِما أجبر المهربين على اتخاذ طرق اخرى ووعرة وصعبة.

وتناقصت عمليات التهريب بنسبة 40% منذ ان قامت السرية بتأمين الطريق منذ بدء العمليات العسكرية للجيش الليبي بتحرير العاصمة .

وقال افراد الكتيبة “اننا لن نسمح بتهريب قوت الليبيين من مواد غذائية ومواشي وبنزين الى خارج البلاد”.

كما ناشد افراد الكتيبة الحكومة المؤقتة بتوجيه ضربات جوية لشاحنات التهريب خصوصا ان المليشيات تقوم بعملية التهريب وتستخدم اموال التهريب بشراء الاسلحة لمواجهة الجيش الليبي، ولو وجهت هذه الضربات ستكون قاسمة وقاسية للمليشيات وحكومة الوفاق.

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