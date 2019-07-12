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سيالة يطالب فرنسا بتوضيح الآلية وصول الأسلحة الفرنسية إلى غريان

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، نظيره الفرنسي جان إيف لودريان بتوضيح الآلية التي وصلت بها الأسلحة الفرنسية التي عثر عليها في غريان.

كما طالب سيالة، نظيره الفرنسي بمعرفة حجم هذه الأسلحة التي يتنافى وجودها مع ما تصرح به الحكومة الفرنسية في المحافل الدولية واللقاءات الثنائية بدعم حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليا.

يشار إلى أن الخارجية الفرنسية كانت قد أبلغت السفارة الليبية في باريس بأن موضوع الأسلحة الفرنسية في ليبيا هو موضوع معنية به وزارة الدفاع الفرنسية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • الأسلحة كما ورد هي صواريخ أمريكية الصنع وليست فرنسية وهي خاصة بالليبيين ومدفوعة الثمن من خزينة الدولة الليبية . والموضوع منحصر بين أالقوات الأمريكية والقوات الليبية ولادخل للفرنسيين أو الاتحاد الاوروبي في هذا الموضوع إطلاقاً .

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