أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الجمعة، أن الصواريخ الفرنسية التي عُثر عليها مؤخراً في ليبيا “لم تكن بين أيد ليبية”.

وقالت بارلي، خلال مقابلة أجرتها معها إذاعة “فرانس إنفو” إن “الأخبار التي نقرأها هنا وهناك عن أن الأسلحة الفرنسية كانت بين أيد ليبية غير صحيحة وخاطئة”.

The post وزيرة الجيوش الفرنسية: الصواريخ الفرنسية لم تكن بين أيد ليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية