المحاسبة يبحث مراجعة ملفات “المركزي”

ناقش رئيس ديوان المحاسبة ووكيله يوم الخميس في طرابلس مع رئيس وأعضاء لجنة الأزمة بمجلس النواب وأعضاء لجنة الأجهزة الرقابية إلى مراجعة حسابات المصرف المركزي عن طريق شركة أجنبية، إلى جانب اطلاعهم على مقترحات الديوان بشأن قواعد حوكمة الشركات وتنظيم مهنة المحاسبة.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من الملفات المرتبطة بالوضع الراهن في ليبيا وأبرزها الموازنة العامة والترتيبات المالية لسنة 2019، بالإضافة إلى أثر غياب المساءلة على أداء مؤسسات الدولة، إلى جانب ملف النفط والأزمات التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية.

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