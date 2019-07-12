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المحاسبة يبحث مراجعة ملفات “المركزي”

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس ديوان المحاسبة ووكيله يوم الخميس في طرابلس مع رئيس وأعضاء لجنة الأزمة بمجلس النواب وأعضاء لجنة الأجهزة الرقابية إلى مراجعة حسابات المصرف المركزي عن طريق شركة أجنبية، إلى جانب اطلاعهم على مقترحات الديوان بشأن قواعد حوكمة الشركات وتنظيم مهنة المحاسبة.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من الملفات المرتبطة بالوضع الراهن في ليبيا وأبرزها الموازنة العامة والترتيبات المالية لسنة 2019، بالإضافة إلى أثر غياب المساءلة على أداء مؤسسات الدولة، إلى جانب ملف النفط والأزمات التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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