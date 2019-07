كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش عن تدمير شاحنة اسلحة في ابو غيلان من قبل السلاح الجوي .

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الجمعة، أن ” القوات الجوية نجحت في إصابة الهدف مباشرة”.

