توقف ضخ المياه لطرابلس والمنطقة الغربية

أعلنت الهيأة العامة للموارد المائية، اليوم الجمعة، توقف جميع الحقول عن ضخ المياه باتجاه العاصمة والمنطقة الغربية.

وأوضحت الهيأة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التوقف جاء بعد قيام المجموعة المسلحة التي أوقفت المياه في الأيام السابقة بتكرار هجومها، مجددة مطالبها بإيجاد حل لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الجنوبية لفترات طويلة .”

وأضاف الهيأة أن هناك جهودا كبيرة من الخيرين تبذل لإيجاد حل لهذه المشكلة .

