المتوسط

ناقش الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلدهان مع المبعوث الخاص لفرنسا إلى ليبيا فريدريك دوسانيو «الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يعرفها هذا البلد».

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الجمعة، أن المحادثات تمحورت حول الجهود الجارية للتشجيع على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

