الزغيد: محاولات قطر وتركيا لتفكيك القوات المسلحة الليبية لن تجد طريقاً للنجاح

ليبيا – وجه عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد الاتهام لتركيا وقطر بالتسبب في التفجير الإرهابي الذي استهدف مقبرة الهواري في بنغازي الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وجرح أخرين خلال جنازة اللواء خليفة المسماري قائد القوات الخاصة سابقاً.

الزغيد قال في مداخلة مع قناة “الغد” المصرية “أمس الخميس إن هناك محاولات لزعزعة الأمن في بنغازي نتيجة سيطرة القوات المسلحة عليها وضبط الأمن ، مشيراً إلى أن هذه المحاولات لتفكيك الجيش لن تجد طريقا للنجاح.

وعن دور مجلس النواب لمواجهة هذا الإرهاب ، أوضح الزغيد إن لجنة الدفاع ستقوم بعدة جولات خارجية لفضح السياسية التركية في العالم كله وبيان أغراضها الخبيثة التي تسعى لتحقيق مصالحها على حساب الشعب الليبي.

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