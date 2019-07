المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا، اليوم الجمعة، أنه تم القبض على من قام بوضع السيارة المفخخة في مقبرة الهواري.

وكانت ثلاث انفجارات وقعت أمس الخميس في مقبرة الهواري مستهدفة قيادات من الجيش.

