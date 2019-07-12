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وزيرة الدفاع الفرنسية: الأخبار التي نقرأها عن أن أسلحة فرنسية كانت بين أيد ليبية غير صحيحة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي اليوم الجمعة أن الصواريخ الفرنسية التي عُثر عليها مؤخراً في ليبيا لم تكن بين أياد ليبية.

بارلي قالت خلال مقابلة أجرتها معها إذاعة “فرانس إنفو” وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية :”إن الأخبار التي نقرأها هنا وهناك عن أن الأسلحة الفرنسية كانت بين أيد ليبية غير صحيحة وخاطئة”.

وأوضحت بارلي :” لم يتم نقل الأسلحة لأي طرف كان وهي أصلاً مخصصة لهدف واحد ألا وهو المساهمة في حماية عناصر فرنسية تمارس عملاً استخباراتيا لمحاربة الإرهاب “.

 وأضافت وزيرة الجيوش الفرنسية قائلةً :” هذه الصواريخ معطوبة وقد تم وضعها في مخزن بهدف إتلافها لكن ما يحدث في ليبيا اليوم حال دون ذلك “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • الأسلحة كما ورد هي صواريخ أمريكية الصنع وليست فرنسية وهي خاصة بالليبيين ومدفوعة الثمن من خزينة الدولة الليبية . والموضوع منحصر بين أالقوات الأمريكية والقوات الليبية ولادخل للفرنسيين أو الاتحاد الاوروبي في هذا الموضوع إطلاقاً .

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