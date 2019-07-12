تنظيم داعش ينعى أحد قياداته الذي قتل على يد الجيش قرب اجدابيا

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كلب من كلاب النار انه الان يرى مقعده مع امثاله من الفجار عملاء اسرائيل مأجورين لتشويه صورة الاسلام والزعم بانه انتشر بالسيف وليس بقيمه السامية ورحمته للعالمين وتطابق دعوته مع العقل السليم وهؤلاء الكلاب يريدون الاساءة للاسلام ويقتلون اهل الاسلام ولم يقتلوا صهيونى واحد لانهم من صناعتهم باموال قطرية وسلاح تركى واعلام صهيونى يسيطر على العالم ويصر على ابراز جرائمهم تحت مسمى الدولة الاسلامية حتى ينفر العالم من الاسلام ويتوقف انتشاره والجهاد الحقيقى للشباب المسلم هو نشر سماحة الاسلام وقيمه العظيمة واحترامه لحرية العقيدة لا اكراه فى الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ودعوته للمواطنة الناس سواسية كاسنان المشط وحفاظه على حقوق غير المسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا وامرنا الله عز وجل بان نبرهم ونقسط اليهم ما عدا من يحاربوننا فى الدين ويخرجوننا من ديارنا كما يحدث للفلسطينيين على يد الصهاينة هؤلاء من الواجب قتالهم وليس الدول الغربية التى تسمح بحرية العقيدة والمساوة بين الجميع هؤلاء نعيش معهم فى سلام اما الدواعش فعلى النقيض يتحالفون مع اسرائيل بدعم من وكلائها فى تركيا وقطر ويحاربون المسلمين والمسالمين من غير المسلمين الذين يعيشون معهم فى سلام انهم حقا كلاب النار اشرار فجار
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