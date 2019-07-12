اللواء الحاسي يؤكد جاهزية الجيش للمرحلة الحاسمة في تحرير العاصمة

قال آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي إن القوات المسلحة أحرزت تقدما مهما في محاور القتال قبل إطلاق المرحلة الثانية من عملية طوفان الكرامة، التي قال إنها ستكون مرحلة حاسمة في اتجاه تأمين العاصمة وطرد الميليشيات والإرهابيين منها.

اللواء الحاسي أوضح في تصريحات صحفية اليوم أن القوات المسلحة في حالة جهوزية تامة لتنفيذ أوامر القيادة العامة، مضيفا أن الهدف من أي تأخير هو ضمان تحقيق الهدف النهائي بأقل قدر ممكن من الخسائر، لافتا إلى أن الجيش الوطني يرفض أن تسقط قطرة دم واحدة من المدنيين، كما يعمل على المحافظة على سلامة المؤسسات وعدم تعريضها للتخريب من قبل الميليشيات.

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