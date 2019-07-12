وزير عدل المؤقتة يسلم آليات لجهاز الشرطة القضائية

سلم وزير العدل بالحكومة المؤقتة محمود الفيتوري، عددا من المركبات الآلية الجديدة إلى جهاز الشرطة القضائية.

ووفق الوزارة فقد جرت مراسم التسليم في مقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء مع رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد أبو القاسم علي، مشيرة إلى أن هذه المركبات ستسهم في حل المختنقات التي تواجه الجهاز، ونقل النزلاء إلى المحاكم والنيابات ومؤسسات الإصلاح، بالإضافة إلى تمكين الجهاز من متابعة قضاياه والإسهام في سرعة الفصل فيها تحقيقا لمبدأ العدالة.

وقالت وزارة العدل إن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعتها لسير العمل اليومي للوزارة والأجهزة التابعة لها والوقوف على المختنقات وكيفية حلها.

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