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عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: لسنا مدعوون إلى اجتماعات القاهرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد لنقي، إن اجتماعات القاهرة المقررة السبت، تأتي بدعوة موجهة لأعضاء مجلس النواب فقط بشقيه الموجود في طرابلس والموجود في طبرق.

وأكد لنقي في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” أن المجلس الأعلى للدولة لم يتم توجيه الدعوة له لحضور تلك الاجتماعات.

وعن وجود أي جهود أممية أو إقليمية حقيقية لوقف الحرب والعودة للحل السياسي، أشار عضو المجلس الأعلى في الدولة إلى أن “الحرب لن تقف إلا بتوحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي”.

 وبين  لنقي قائلا: “المجتمع الدولي يريد حكومة واحدة قوية يتعامل ويتفاهم ويتعاون معها فى مختلف المصالح المشتركة”.

ولفت إلى أن “الحرب ستستمر والعالم يترقب من هو المنتصر، لكي يتعامل معه”.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة: “يأمل أن ترعى مصر حوارا حقيقيا بين المجلسين النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي، وتوحد مؤسسات الدولة المنقسمة، وبناء قدرات عسكرية بجيش موحد وفرض الأمن وتحريك عجلة الإقتصاد والتنمية، و تهيئ الطريق للسلم الاجتماعي و الاستحقاقات الديموقراطية من انتخابات تشريعية جديدة”.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ “الإرهابية” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، الذي أعلن “حالة النفير” لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ “الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.

ويتهم الجيش الوطني الليبي تركيا وقطر بالتدخل في الشأن الليبي ومساندة حكومة الوطني ودعمها بالسلاح والجنود، بينما تتهم حكومة الوفاق مصر والإمارات بدعم الجيش ومده بالأسلحة وتنفيذ غارات جوية لصالحه.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليق

  • ليس للخوان مكان فى مستقبل ليبيا فهم لا ولاء لهم للاوطان وهم يتلونون كالحرباء فيرفعون شعارات اسلامية فى الدول الاسلامية على انهم الاخوان المسلمين وفى امريكا تجدهم من الاخوان المثليين ومع الدواعش والقاعدة تجدهم الاخوان المسلحين وفى الانتخابات الديمقراطية تجدهم الاخوان السلميين يصعدون سلم السلطة ثم يلقوه فى وجه من اوصلهم ويظهر وجههم الارهابى الحقير فهؤلاء من رفضوا تداول السلطة عندما هزموا فى انتخابات 2014 واستخدموا السلاح وحرقوا المطار وعندما استضافت مصر من قبل كل الفرقاء من الشرق والغرب عقب الصخيرات وكان منهم السراق ومعتيق ومؤتمر لتوحيد المؤسسة العسكرية بين الشرق والغرب ووصلوا لاتفاق الا ان تدخل تخالف ضرار الاخوانى فى تركيا وقطر لافساد الدور المصرى الذى كان سيجنب البلاد كل ما حدث وبالتالى لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين هذه المرة الوضع مختلف فالجيش الوطنى قريب من وسط طرابلس واما ان يدخلها سلما ويجنب منشأتها الدمار من خلال هذا المؤتمر او يدخلها بالقوة المفرطة وهو خالى المسئولية بعد فشل المساعى السلمية واعتقد ان قرار الاقتحام سيصدر فورا اذا فشل المؤتمر وبالطبع النجاح افضل للجميع عدا الخوان المفلسين انصار الفوضى وسفك الدماء

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