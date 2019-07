الجزائر تدعو الأطراف الليبية لضبط النفس والوصول لحلول توافقية

المتوسط

دعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وسلوك سبيل الحوار الشامل للوصول إلى حلول توافقية تضمن وحدة ليبيا وسيادتها.

وأدانت الوزارة في بيان لها الاعتداء الذي استهدف جمعًا من المشيعين بمقبرة في مدينة بنغازي، مما نتج عنه مقتل وجرح عديد من الأشخاص .

واستنكرت الوزارة في بيان، كل الأعمال التي من شأنها ترويع الليبيين وتهديد السلم والأمن في ليبيا، معربة في الوقت نفسه عن وقوفها وتضامنها مع الشعب الليبي .

