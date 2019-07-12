مباحثات جزائرية فرنسية حول مستجدات الوضع في ليبيا

بحث الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلدهان، أمس بالجزائر العاصمة، مع المبعوث الخاص لفرنسا إلى ليبيا، فريدريك دوسانيو الوضع في البلاد.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية فإن الطرفين تطرقا إلى الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة، حيث انصبت المباحثات حسب البيان ذاته على الجهود الجارية لتشجيع إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

هذا وجددت الجزائر دعوتها لإقامة حوار شامل بين كل الأطراف الليبية، والوصول إلى حل سياسي تشاوري، كما دعت إلى وضع أجندة موحدة لإنجاح مسار السلام، بعيدا عن أي تدخل أجنبي، مجددة تمسكها بالوحدة الترابية لليبيا.

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