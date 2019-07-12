النايض: الجيش تحت قيادة المشير حفتر هو جيش ليبيا الموحدة

طرابلس-العنوان
أكد سفير ليبيا السابق لدى الإمارات ورئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض، أن الجيش تحت قيادة المشير خليفة حفتر هو جيش ليبيا الموحدة.
وأوضح الناطق في تصريح خاص به العنوان أن الجيش الوطني من كافة المدن والمناطق الليبية.
طرابلس-العنوان
أكد سفير ليبيا السابق لدى الإمارات ورئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض، أن الجيش تحت قيادة المشير خليفة حفتر هو جيش ليبيا الموحدة.
وأوضح الناطق في تصريح خاص به العنوان أن الجيش الوطني من كافة المدن والمناطق الليبية.
الخوان المفلسين هم اعداء الجيش الوطنى فهم يريدون الفوضى حتى يتمكنوا من الحكم بمليشيات ارهابية مأجورة ومرتزقة اما من خلال الانتخابات فمستحيل بعد ان جرب الشعب حكمهم النازى الصهيونى ورفضوهم والنصر ان شاء الله للجيش الوطنى على كلاب تركيا وقطر وكيلى اسرائيل فى المنطقة وقد راينا استخفاف ترامب بامير قطر عندما وصفه بالصديق لانه دفع 8 مليار دولار لتوسيع القاعدة الامريكية ووعد بالمزيد من دعم الاقتصاد الامريكى وسط ضحكات وسخرية الموجودين من اسلوب تقديم الرشى صحيح انه اشترى تنظيم كأس العالم ودفع 800مليون دولار ولكنه فشل فى شراء مصر والسودان والان يفشل فى ليبيا كمان بفضل جيش وطنى اغلى من كنوز الدنيا وشعب عظيم وقبائل وطنية ومدن عظيمة مثل ترهونة وصرمان وصبراته والنواحى الاربع تحملت الصعاب ورفضت اغراءات سراق المال ليبيعوا وطنهم تحية واجبة لهم واللعنة على المصاريت الصهاينة جلبوا العار لابنائهم
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