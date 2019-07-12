النايض: الجيش تحت قيادة المشير حفتر هو جيش ليبيا الموحدة

طرابلس-العنوان

أكد سفير ليبيا السابق لدى الإمارات ورئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض، أن الجيش تحت قيادة المشير خليفة حفتر هو جيش ليبيا الموحدة.

وأوضح الناطق في تصريح خاص به العنوان أن الجيش الوطني من كافة المدن والمناطق الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية