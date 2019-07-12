الشلوي: تفجير الهواري يشير إلى وجود خلايا إرهابية في بنغازي

قال عضو مجلس النواب فرج الشلوي إن استهداف جنازة قائد القوات الخاصة السابق اللواء خليفة المسماري تشير إلى وجود بعض الخلايا الإرهابية داخل بنغازي، وتحرك بعض منها لاستهداف القادة الموجودين عند حضور جنازة المسماري.

الشلوي أوضح في تصريحات صحفية أن العملية الإرهابية في المقبرة تشير إلى رغبة الإرهابيين في تنفيذ أهدافهم دون أي مراعاة للحرمات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هؤلاء الإرهابيين لا يتورعون عن استهداف أي مكان حتى لو كان من بيوت الله، مشيرا إلى أن الإرهابيين ينفذون أحكامهم عبر إرهاب الناس.

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