مفوضية اللاجئين تدعو إلى تغيير النهج الدولي تجاه اللاجئين والمهاجرين في ليبيا

دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية إلى تغيير النهج الدولي المتبع حاليا تجاه اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.

جاء هذا النداء في بيان مشترك موقع من قبل المفوض السامي لشؤون اللاجئين، والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، حيث أشار المسؤولان إلى ضرورة أن ينظر المجتمع الدولي إلى حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بوصفها أولوية من أولويات عملهما في ليبيا.

كما طالبا بالإفراج عن خمسة آلاف وستمئة مهاجر ولاجئ محتجزين حاليا في مراكز بجميع أنحاء ليبيا بطريقة فوضوية، مشددين على ضرورة حمايتهم وضمان إجلائهم إلى بلدان أخرى بشكل عاجل.

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