المعدني يتفقد مراحل أعمال صيانة مدرسة سرت المركزية

قام عميد بلدية سرت، مختار المعداني، بزيارة عمل لمتابعة أعمال الصيانة لمدرسة سرت المركزية التي تنفدها شركة فضاء الخليج للمقاولات بأشراف مشروعات بلدية سرت وذلك ضمن مشروع صندوق دعم الاستقرار

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية سرت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” أنه رافق المعداني في الزيارة مدراء إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية منصور دلة، وإدارة المشروعات والشؤون الفنية بالبلدية، عمر السودانى، ومكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية فيسبوك”، مشيرا إلى المعداني ومرافقيه والشركة المنفذة لمشروع الصيانة خلال الزيارة على مراحل أعمال الصيانة للمؤسسة التعليمية ونسبة الإنجاز التي وصلت قرابة 50 بالمائة وتجولو داخل الفصول الدراسية والمرافق التابعة لها

وسجل المعداني، خلال الزيارة عدد من الملاحظات على أعمال الصيانة خلال المراحل الأولى من الصيانة وتم الاتفاق بشأنها مع الشركة المقاول برئاسة مخزوم ابوستة، كما أبدت الشركة المنفذة ملاحظاتها فيما يتعلق بالمعوقات التي تواجههم وكميات الأعمال للصيانة.

