الأمم المتحدة توفر 5 شاحنات شفط مياه الصرف الصحي

المتوسط

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الجمعة، بتوجيه خمسة شاحنات شفط مياه الصرف الصحي لمساعدة الناس والمؤسسات المحلية في طريق العودة الى التنمية والسلام.

وأوضح البرنامج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البرنامج يواصل العمل على توفير مساعدات لأهالي تاجوراء، سوق الجمعة، أبو سليم، عين زارة، إضافة إلى جنزور.

وأضاف البرنامج أن هذه البلديات قادرة على خلق بيئة صحية و انظف لمواطنيها، حيث أن البرنامج قام بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والنفايات، بتوفير شاحنات شفط المياه لتستخدم في البلديات المذكورة لتحسين أوضاع الصرف الصحي فيها.

