رئيس الهيئة العامة للثقافة يزور أوجلة

ناقش رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة المؤقتة جمعة الفاخري خلال زيارته لبلدية أوجلة مع مدير مكتب الإعلام والثقافة بالمدينة، سير عمل مؤسسات المجتمع المدني فيها.

وتطرق اللقاء الذي حضره عدد من مشائخ المدينة والقائمين على مؤسسات المجتمع المدني إلى مقترح إقامة مهرجان ثقافي داخل البلدية بدعم من الهيئة العامة، حيث أكد رئيس الهيئة على أن التواصل مع مكاتب الثقافة بالمدن سيكون مستمرا للاطلاع على احتياجاتها.

هذا وتوجه الفاخري والوفد المرافق له خلال الزيارة إلى مكتب الإعلام والثقافة بالمدينة، حيث قام بجولة في المرافق التابعة للمكتب.

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