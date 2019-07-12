صحة المؤقتة تختتم دورة جودة الرعاية الصحية الأولية بالبيضاء

اختتمت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة فعاليات ورشة العمل التدريبية تحت شعار “جودة الرعاية الصحية الأولية”، والتي نظمت على مدى ثلاثة أيام بمقر مركز التدريب بديوان الوزارة في مدينة البيضاء.

وقال وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية في كلمته خلال اختتام فعاليات الدورة، إن الوزارة تؤكد دعمها الكامل لتطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد من خلال تحسين الجودة والتنمية الإدارية والمكانية والدورات التدريبية، وكذلك تعزيز منظومة العمل المشترك، مشددا على أهمية الأخذ بكل السبل لتطوير الرعاية الصحية وتقريب الخدمة للمواطن، خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.

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