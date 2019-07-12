بلدي سوق الجمعة: شركة الكهرباء تتعمد خلق أزمة كهرباء في البلدية

قال المجلس البلدي سوق الجمعة، إن الشركة العامة للكهرباء تتعمد خلق أزمة انقطاع الكهرباء وازدياد ساعات قطعها عن البلدية، رغم مخاطبة المجلس للشركة حول رفع الظلم عنها في قطع الكهرباء.

المجلس طالب في بيان له بإقالة مجلس إدارة الشركة بالكامل وإحالته للتحقيق في أموال الشعب التي صرفتها الشركة خلال الأعوام الماضية، دون أن تسفر عن أي تحسن ملموس.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن التحذير من اختبار صبر أهالي سوق الجمعة حول الأزمة لم يؤخذ بالاعتبار، ما دفع بشباب البلدية للخروج والتعبير عن غضبهم عبر الاحتجاج السلمي وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية.

ودعا البيان المجلس الرئاسي للاستجابة لمطالب المواطنين، مشيرا إلى أن الخطوة التصحيحية كان يجب أن تتخذ بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة العام الماضي، والذي كشف كل شيء.

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