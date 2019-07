روسيا تؤكد تواصلها مع طرابلس لمساعدة مواطنيها الاثنين المحتجزين في ليبيا

المتوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية لدى ليبيا اليوم، أنهما على اتصال دائم مع السلطات في طرابلس وتعملان على تحديد الإجراءات، التي يجب اتخاذها لتقديم المساعدة القنصلية المطلوبة لمواطنين روسيين اثنين محتجزين في ليبيا.

وذكرت مصادر بإدارة الصحافة والإعلام بالخارجية الروسية “لقد ذكرنا أن الوزارة والسفارة الروسية لدى ليبيا، والتي تتواجد حاليًا وبشكل مؤقت في تونس لأسباب أمنية، اتخذتا من خلال إتصالاتها مع السلطات في طرابلس خطوات مطلوبة من أجل معرفة ظروف وأسباب احتجاز مواطنين روسيين في ليبيا، فضلا عن جوهر التهم الموجهة إليهما”، مضيفة أنه يجري العمل الآن على تحديد الإجراءات المناسبة المطلوبة لتقديم المساعدة القنصلية للمحتجزين.

وكان رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، ألكسندر مالكيفيتش، قد أعلن الثلاثاء الماضي، بأن اتهامًا بالتدخل في الانتخابات الليبية كان قد وجه ضد اثنين من موظفي هذا الصندوق، وهما مواطنان روسيان، وتم وضعهما في السجن بضواحي طرابلس.

