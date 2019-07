برلماني: تفجيرات مقبرة الهواري هدفها توجيه رسالة للخارج

رصد – المتوسط

قال عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي، إن عملية التفجير التي وقعت أمس في مقبرة الهواري تهدف لزعزعة الأمن، وتوجيه رسالة واضحة للخارج.

وأوضح في تصريحات إعلامية رصدها المتوسط أن الرسالة الموجهة للخارج مفادها أن “بنغازي لم تعد آمنة، وذلك لتغيير صورة الأمن والامان والاستقرار الذي عم المدنية، كما تهدف إلى إبعاد الشركات ورجال الأعمال والدبلوماسيين ووفد الاتحاد الافريقي عن المدينة خاصة وأن كل هؤلاء بدأوا يتوافدون على بنغازي بسبب ما تنعم به من استقرار من أشهر طويلة”

وأشار الدرسي إلى أن حكومة الوفاق صرفت ملياري دينار لدعم الجماعات الإرهابية في جنوب ليبيا، مبينا أن الارهابيين لهم دور كبير في حكومة الوفاق وقواتها، لافتا إلى أن هناك تواصل مباشر بين تنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن في فيديو مصور له بث منذ أيام عن تواجده في ليبيا، مع حكومة الوفاق”، منوها إلى أن “حكومة الوفاق ومقاتليها هي خليط من داعش والمقاتلة والقاعدة”، ووجه اتهاما مباشرا لقوات السراج بالقيام بهذه الحادثة.

وأكد البرلماني أن تحقيقا فتح في كيفية حدوث هذه الثغرة الأمنية البسيطة، مبررا حدوثها بأن المقابر في ليبيا لها حرمتها، نافيا بشكل قاطع أن “يكون هناك حاضنة لقوات الوفاق في بنغازي”.

