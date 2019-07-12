الحاسي: المرحلة الثانية من المعركة ستكون حاسمة

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي إن الجيش الوطني يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من عملية «طوفان الكرامة» والتي ستكون مرحلة حاسمة في اتجاه تأمين العاصمة وإخراج التشكيلات المسلحة منها.

وأوضح الحاسي في تصريح للبيان الإماراتية أن الوحدات العسكرية تحرز تقدمات مهمة في محاور القتال في العاصمة وأنهم في حالة جهوزية تامة لتنفيذ أوامر القيادة العامة، وأن كل تأخير يسجل الهدف منه مزيد ضمان تحقيق الهدف النهائي بأقل قدر ممكن من الخسائر.

وشدد الحاسي على أن الجيش الوطني يتمسك بالحفاظ على أرواح المدنيين ويضعها نصب عينيه كما يعمل على المحافظة على سلامة المؤسسات وعدم تعريضها للتخريب.

وكان الحاسي قد صرح في وقت سابق إلى أن الجيش الوطني “يتسيد سماء طرابلس”، في إشارة إلى تفوق القوات الجوية للجيش على نظيرتها التابعة لقوات حكومة الوفاق.

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